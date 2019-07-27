Украинская певица Maruv выступила с концертом в Москве

Украинская исполнительница Maruv, отказавшаяся ехать на «Евровидение», приехала в Москву с концертами.

В этом году певица уже выступила в Новосибирске и на Алтае, затем спела на разогреве у американской поп-звезды Кристины Агилеры в российской столице, продемонстрировав, что шоу могут делать не только зарубежные артисты. Как отметили организаторы концерта Агилеры, американская звезда сама выбрала украинскую исполнительницу.

После мероприятия в Киеве Maruv вернулась в Москву, чтобы дать еще два концерта. Первый из них состоялся 26 июля в одном из столичных баров. Певица исполнила свои хиты, в том числе Siren Song, For you, Mon Amour.

Альбом Blackwater певицы Maruv, который был выпущен в 2018 году, стал в России трижды платиновым, а хиты с него не сходили с самых высоких позиций в чартах по всему СНГ.

Напомним, в 2019 году Maruv претендовала на участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» и победила в финале национального украинского отбора. Однако ей хотели запретить гастроли в России. Исполнительница отказалась от участия в конкурсе.