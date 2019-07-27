Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинская певица Maruv выступила с концертом в Москве

Василиса Морозова
01:42 27.07.2019
В июле певица Maruv выступает с пятью концертами в России - два из них в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Украинская исполнительница Maruv, отказавшаяся ехать на «Евровидение», приехала в Москву с концертами.

В этом году певица уже выступила в Новосибирске и на Алтае, затем спела на разогреве у американской поп-звезды Кристины Агилеры в российской столице, продемонстрировав, что шоу могут делать не только зарубежные артисты. Как отметили организаторы концерта Агилеры, американская звезда сама выбрала украинскую исполнительницу.

После мероприятия в Киеве Maruv вернулась в Москву, чтобы дать еще два концерта. Первый из них состоялся 26 июля в одном из столичных баров. Певица исполнила свои хиты, в том числе Siren Song, For you, Mon Amour.

Альбом Blackwater певицы Maruv, который был выпущен в 2018 году, стал в России трижды платиновым, а хиты с него не сходили с самых высоких позиций в чартах по всему СНГ.

Напомним, в 2019 году Maruv претендовала на участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» и победила в финале национального украинского отбора. Однако ей хотели запретить гастроли в России. Исполнительница отказалась от участия в конкурсе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата27.07.2019, 00:52
РВСН провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата26.07.2019, 08:52
Российские водолазы подняли бесценные артефакты XIX века со дна Финского залива
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:48 В стране и мире
СМИ: WhatsApp планирует отказаться от привязки к телефону
01:42 В стране и мире
Видео
Украинская певица Maruv выступила с концертом в Москве
01:08 Армия
Видео
В Кронштадт привезли икону Андрея Первозванного и мощи адмирала Ушакова
01:07 В стране и мире
Родители бросили годовалую дочь на проезжей части в Казани
23:29 В стране и мире
Видео
В США задержали 16 морпехов за торговлю наркотиками и людьми
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Видео
Новейшие технологии: все о малом ракетном корабле «Мытищи»
Диетолог рассказала, как навсегда избавиться от лишнего веса
Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт
Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.