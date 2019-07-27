В Приамурье организован сбор гумпомощи для пострадавших от паводка

Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от паводка начал работу в Благовещенске.

Жителям Приамурья необходимы одежда и обувь для детей и взрослых, постельное белье и полотенца, а также предметы личной гигиены и школьные принадлежности.

«В центре "Доброта" организован сбор вещей для пострадавших амурчан. С 27 июля по первое августа на базе центра будет работать пункт приема помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов», - пишет РИА Новости.

Напомним, в Амурской области действует режим ЧС из-за паводков. Уже около тысячи человек эвакуированы из разных районов Приамурья. С последствиями стихии борются более 700 человек.