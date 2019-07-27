Дипломаты рассказали о состоянии российских моряков задержанного в Иране танкера

Состояние здоровья российских моряков на борту задержанного танкера Stena Impero оценивается как хорошее. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

Он рассказал, что сотрудники консульского отдела посольства побывали на борту танкера.

«Их состояние здоровья хорошее, жалоб на условия нет, они обеспечены всем необходимым», - рассказал Ганенко.

Члены экипажа могут связываться со своими близкими, но с некоторыми ограничениями. По вопросу о сроках их возвращения на родину посольство находится в тесном контакте с иранской стороной.

Вечером 19 июля силы КСИР задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero с 23 членами экипажа, среди которых трое россиян. По словам представителей Ирана, судно нарушило международные правила.

В свою очередь в Британии резко осудили действия Тегерана, добавив, что если ситуация не прояснится в ближайшее время, то Иран «могут ждать серьезные последствия».

Инцидент со Stena Impero стал ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара, которое произошло четвертого июля. Судно Grace 1 заподозрили в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.