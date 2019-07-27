Оно не одно: в Шотландии на видео сняли двух Лох-несских чудовищ
Очевидец запечатлел на видео два существа, которые, по его словам, являются чудовищами из легенд.
© Видео: Daily Mail © Фото: Daily Mail
Житель Шотландии Джон О 'Фаодхаген заявляет, что засвидетельствовал плавание сразу двух Лох-несских чудищ. Он утверждает, что на снятых им кадрах видно два разных существа.
«Я не думаю, что это два горба от одного животного, мне так не показалось», - заявил он.
По словам очевидца, длина существ составляет более шести метров. Они двигались в одном направлении, но с разными скоростями.
Ранее сообщалось, что группа активистов из Шотландии готовит «охоту» на Лох-несское чудовище. Штурм озера планируется на 21 сентября.