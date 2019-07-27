Оно не одно: в Шотландии на видео сняли двух Лох-несских чудовищ

Житель Шотландии Джон О 'Фаодхаген заявляет, что засвидетельствовал плавание сразу двух Лох-несских чудищ. Он утверждает, что на снятых им кадрах видно два разных существа.

«Я не думаю, что это два горба от одного животного, мне так не показалось», - заявил он.

По словам очевидца, длина существ составляет более шести метров. Они двигались в одном направлении, но с разными скоростями.

Ранее сообщалось, что группа активистов из Шотландии готовит «охоту» на Лох-несское чудовище. Штурм озера планируется на 21 сентября.