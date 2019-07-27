Японская ракета рухнула в море из-за сбоя в компьютере

Коммерческая космическая ракета «МОМО-4» рухнула в море спустя некоторое время после запуска в Японии из-за сбоя в бортовом компьютере. Об этом в прямом эфире в Twitter сообщила венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежит ракета.

В сообщении говорится, что из-за сбоя двигатель раньше времени отключился в авторежиме.

«Из-за обнаружения сбоя в бортовом компьютере двигатель автоматически выключился ранее запланированного и ракета безопасно упала в море», - приводит РИА Новости слова компании в социальной сети.

«МОМО-4» - это малогабаритная ракета, ее длинна составляет 10 метров, а диаметр 50 сантиметров. Запуск «МОМО-4» был изначально намечен на 20 июля, но был отменен по техническим причинам.