Холодно, как в апреле: Россию на следующей неделе ждет аномальная погода

В конце следующей рабочей недели на европейскую территорию России начнет поступать холодный арктический воздух с северо-востока. Температура воздуха на этой территории будет больше характерна для апреля. Об этом рассказал «Звезде» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«С воскресенье на понедельник, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, ночная температура может понизится до +5... +10 градусов, но а дневные не превысят +13... +18, то есть ожидается понижение температуры примерно на 10 градусов», - сказал синоптик.

На севере европейской территории, на востоке северо-западного федерального округа, Ненецкого автономного округа, Республика Коми, Север Архангельской области, там не исключен дождь с мокрым снегом. Голубев заявил, что данный прогноз будет уточняться.

Температура в Москве в начале следующей недели будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.