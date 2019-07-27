Ученые выяснили, зачем люди пьют до потери сознания

Ученые из США и Австралии проанализировали посты пользователей в Twitter и выяснили, что чаще всего люди намеренно «перебирают» с алкоголем в связи с сильным стрессом. Таким образом, они хотят «забыться».

Кроме того, желание напиться также возникает у людей перед праздниками (например, днями рождениями), а также после радостных событий – повышения на работе и другого рода достижений.

Ученые уточняют, что они изучали лишь те случае, когда на утро после «праздника» человек ничего не помнит. В ходе исследования были изучены сотни публикаций, пишет Medicalxpress.

Специалисты подчеркивают: не существует дозы алкоголя, не представляющей опасности для организма.