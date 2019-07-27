В Иркутской области снова ожидается рост уровня воды в реках

В Иркутской области в эти выходные ожидается повышение уровня воды в некоторых реках из-за обильных осадков. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Уровень воды в реке Уде в районе Нижнеудинска повысится до отметок 240-290 сантиметров при критическом значении в 320 сантиметров; на Оке около Ухтуя такой же прогноз при критической отметке в 470 сантиметров; на Белой рядом с поселком Мишелевка - до отметок 540-590 сантиметров при критическом показателе в 680 сантиметров.

Напомним, мощный паводок в Иркутской области начался 25 июня. Из-за него подтопило 10,8 тысяч жилых домов. Одним из самых пострадавших городов оказался Тулун. На сегодняшний день там завершили разбор разрушенных домов.