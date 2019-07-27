Дилогия Doom появилась на платформах iOS и Android
Издатель даже не анонсировал перенос шутеров на гибридную консоль Nintendo.
© Фото: Bethesda Softworks LLC
Оригинальная дилогия Doom (1993) и Doom II: Hell on Earth (1994) появилась на Android и iOS.
Bethesda на Nintendo Switch выпустила три классические части Doom: первую 1993 года, вторую 1994 года и третью 2004 года. Издатель даже не анонсировал перенос шутеров на гибридную консоль Nintendo.
Также один из проектов игры не вышел на других современных консолях - PS4 и Xbox One.
Первые две части поддерживают локальный мультиплеер и кооператив на четверых, вместе с разными дополнениями и обновлениями, а у третьей включены расширения Resurrection of Evil и The Lost Missions. Об этом сообщает издание DTF.
Переиздание игр приурочено к 25-й годовщине франшизы.