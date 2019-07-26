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В анапском технополисе «ЭРА» подвели итоги конференции, посвященной роботизации

Андрей Аркадьев
23:32 26.07.2019
В ходе конференции были представлены новейшие робототехнические комплексы военного и гражданского назначения.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Анапе в технополисе «ЭРА» завершилась «Правительственная неделя». Ее ключевым событием стала IV военно-научная конференция, посвященная роботизации вооруженных сил. В ходе конференции были представлены новейшие разработки в области оборонно-промышленного комплекса.

Свои доклады представили доктора и кандидаты технических наук. Ученые обсуждали перспективы развития робототехники, ознакомились с результатами существующих робототехнических комплексов военного и гражданского назначения.

«Организация подобных мероприятий на площадке не удивительно. Это очень удачное место для руководства страны.  Думаю, то, что сегодня обсуждалось - это наше будущее и так будут развиваться вооруженные силы лет через пять, через десять, пока образцы техники внедряются», - отметил генеральный конструктор Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Виталий Лопота.

Конференция помогла расширить сотрудничество между Министерством обороны России и ведущими учебными заведениями страны, а также промышленными предприятиями. В рамках правительственной недели прошла выставка достижений в сфере роботизации боеприпасов, а также экипировки нового поколения.

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