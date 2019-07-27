«Дорога памяти»: дочь маршала Еременко рассказала о подвиге Ивана Флерова, героически погибшего, спасая Москву

Татьяна Еременко, дочь маршала Советского Союза Андрея Ивановича Еременко, специально для проекта «Дорога памяти» напомнила о подвиге героя Российской Федерации Ивана Флерова.

В октябре 1941 года фашисты предприняли операцию «Тайфун» по захвату Москвы, и двигались по Можайскому шоссе на Вязьму. Москву предполагалось взять за несколько дней. Батарея Ивана Флерова получила задание следовать параллельно немцам, даже опережая их, вдоль Можайского шоссе, по лесу и бездорожью. Но лес был очень болотистый, поэтому наши солдаты отставали от немцев.

«Когда батарея подходила к околице деревни, на них обрушился шкальный огонь из артиллерии, минометов, пулеметов. В передней установке как раз был Флеров, он был очень тяжело ранен. Приказ дал, чтобы все последний залп дали и взорвали установки, потому что это было секретное оружие, за которым охотились фрицы, но у них ничего не получалось. И нельзя было им ни одной детали оставить. Флеров дал последний залп и героически погиб, взорвав всю установку вместе с собой. Конечно, его наградили посмертно, орденом Отечественной войны 1-й степени, и вручили его родственникам, жене и дочери», - рассказала Татьяна Еременко.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.