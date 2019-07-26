Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

МВД публикует кадры задержания мужчины, обвиняемого в убийстве женщины в городе Раменское.

Трагедия произошла 25 июля, когда тело молодой девушки обнаружили со множественными ранениями на детской площадке.

«С целью задержания злоумышленника был введен план "Перехват"», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемого обнаружили в Ногинске, куда он сбежал на арендованной машине.

«При личном досмотре у него обнаружен и изъят охотничий нож со следами вещества бурого цвета», - рассказала Петрова.

Кроме того, полицейские провели обыски в квартире мужчины, после чего доставили его в следственные органы. Мужчина признал свою вину. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием и написал чистосердечное признание.