Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
МВД публикует кадры задержания мужчины, обвиняемого в убийстве женщины в городе Раменское.
Трагедия произошла 25 июля, когда тело молодой девушки обнаружили со множественными ранениями на детской площадке.
«С целью задержания злоумышленника был введен план "Перехват"», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Подозреваемого обнаружили в Ногинске, куда он сбежал на арендованной машине.
«При личном досмотре у него обнаружен и изъят охотничий нож со следами вещества бурого цвета», - рассказала Петрова.
Кроме того, полицейские провели обыски в квартире мужчины, после чего доставили его в следственные органы. Мужчина признал свою вину. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием и написал чистосердечное признание.