Играющую собственной головой зомби-муху сняли на видео
Большинство пользователей были в ужасе от увиденного.
© Видео: Nature is Scary, Twitter © Фото: Nature is Scary, Twitter
В Сети набирает популярность видео, на котором обезглавленная муха продолжает стоять на задних лапках, держа в передних собственную голову.
На кадрах видно, что муха сначала долго «играет» своей оторванной частью тела, а когда оператор приблизил камеру, она замерла, стоя на задних лапках. Шокирующий ролик был опубликован в Twitter Nature is Scary.
Большинство пользователей были в ужасе от увиденного.
«Это то, что мне никогда не нужно было видеть», - пишет noelL69153286.
«Нужна ли насекомым голова? Сначала оса улетает с головой в лапах, а теперь и муха», - подметил пользователь Aleks CR.