Играющую собственной головой зомби-муху сняли на видео

В Сети набирает популярность видео, на котором обезглавленная муха продолжает стоять на задних лапках, держа в передних собственную голову.

На кадрах видно, что муха сначала долго «играет» своей оторванной частью тела, а когда оператор приблизил камеру, она замерла, стоя на задних лапках. Шокирующий ролик был опубликован в Twitter Nature is Scary.

Большинство пользователей были в ужасе от увиденного.