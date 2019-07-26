Автокран протаранил три маршрутки в Челябинске

Страшное ДТП произошло в Челябинске. Автокран врезался в три автобуса ПАЗ. По словам очевидцев, два из них он протащил до следующего светофора. По предварительным данным, у крана отказали тормоза, сообщили в региональном управлении МЧС.

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В результате есть пострадавшие, один человек погиб.

«Семь пострадавших, один погибший. Врио мэра Наталья Котова уже поставлена в известность о случившемся. На месте работают бригады скорой помощи», - сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

В пресс-службе МЧС добавили, что последствия аварии ликвидировали 27 человек и 9 единиц техники.