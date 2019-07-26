Грибной сезон: в Роскачестве рассказали, как избежать отравления

Эксперты Роскачества дали советы россиянам по сбору грибов.

В первую очередь необходимо различать съедобные грибы от несъедобных.

Чаще всего грибы различаются по размеру и окрасу. Например, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют. В то время как у бледной поганки они всегда белого цвета.

При этом в ряде случаев отличить грибы практически невозможно. Так, ядовитый гриб галерина похож на летний опенок, поэтому в Роскачестве порекомендовали воздержаться от сбора опят.

Главное, как заключили в системе мониторинга качества, не собирать грибы, в съедобности которых нет уверенности.

При сборе продукта лучше выкручивать их из земли и только потом обрезать. Это поможет избежать инфекций, попадающих через основание ножки.

Кроме того, следует отказаться от употребления грибов людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям дошкольного возраста.