Из-за ревности: подозреваемый в убийстве женщины в Раменском признал вину

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве женщины на детской площадке в Раменском, признал свою вину. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием и написал чистосердечное признание.

«По его словам, убийство было совершено из ревности, он считает, что она изменяла ему», - заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Сообщается, что во время задержания мужчина оказывал сопротивления, поэтому сейчас он доставлен в районную больницу. После начнутся следственные действия. Мужчину также проверят на причастность к убийству, которое было совершено в Крыму.

Трагедия в Раменском произошла накануне, 25 июля. Мужчина 1981 года рождения во дворе многоэтажки подошел к женщине, нанес ей около 20 ножевых ранений и скрылся. Сотрудники полиции задержали его в лесу под Ногинском.