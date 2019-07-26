Вдова баскетболиста НБА призналась в убийстве мужа спустя девять лет

Вдова баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в убийстве своего супруга через девять лет после его смерти.

Райт признала себя виновной в участии в предумышленном убийстве мужа 25 июля. Ее приговорили к 30 годам лишения свободы с возможностью досрочно освободиться через девять лет.

Труп баскетболиста был найден 28 июля 2010 года в Кольервилле. На тот момент была информация о том, что мужчина ушел из дома 18 июля, а на следующий день позвонил в экстренную службу. Во время разговора в трубке прозвучало 11 выстрелов. Важным фактом является и то, что оператор сообщила о звонке только через восемь дней.

Два года назад полиция нашла пистолет, из которого был застрелян Райт. Были арестованы Билли Тернер, а позже Шерра Райт - им предъявили обвинения в убийстве, пишет Reuters.

Мотивом убийства для Райт стало получение страховых компенсаций после смерти мужа в размере миллиона долларов.