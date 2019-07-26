Спастись во льдах: жители Якутии нашли средство от 40-градусной жары

Невыносимая жара накрыла один самых холодных регионов страны - Якутию. Там уже на протяжении нескольких дней больше +30 градусов, что бывает не часто. Теперь жители спасаются от зноя на снежном пляже.

Скучающие по зимним осадкам направляются к леднику Булуус, чтобы остыть. Этот природный объект считается одним из чудес Якутии. Подо льдом находится слой вечной мерзлоты. Благодаря этому ледник не тает даже в самую жаркую погоду.

Путь на остров неблизкий. Ледник находится в ста километрах от Якутска, но желающих посетить его и охладиться хватает.