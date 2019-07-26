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Ученые предложили новый метод определения ожирения

Дарья Муромова
08:21 26.07.2019
Ученые после наблюдения за 150 тысячами пожилых американок выяснили, что у женщин с низким индексом массы тела тоже присутствуют заболевания, связанные с ожирением.
Ученые предложили новый метод определения ожирения
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

Исследователи из американского университета Айовы выяснили, что с помощью обычного индекса массы тела нельзя определить количество жира в организме.

Ученые после наблюдения за 150 тысячами пожилых американок выяснили, что у женщин с низким индексом массы тела тоже присутствуют заболевания, связанные с ожирением.

Оказалось, что если жир равномерно распространяется по организму, то показатели здоровья находятся в норме, а если он скапливается, например, в районе живота, то несмотря на низкий индекс массы тела, женщины находятся в зоне риска, JAMA Network Open.

Проведя это исследование, ученые предложили пересмотреть понятие «ожирение», включив в его определение обхват талии.

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