Ученые предложили новый метод определения ожирения
Ученые после наблюдения за 150 тысячами пожилых американок выяснили, что у женщин с низким индексом массы тела тоже присутствуют заболевания, связанные с ожирением.
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Исследователи из американского университета Айовы выяснили, что с помощью обычного индекса массы тела нельзя определить количество жира в организме.
Ученые после наблюдения за 150 тысячами пожилых американок выяснили, что у женщин с низким индексом массы тела тоже присутствуют заболевания, связанные с ожирением.
Оказалось, что если жир равномерно распространяется по организму, то показатели здоровья находятся в норме, а если он скапливается, например, в районе живота, то несмотря на низкий индекс массы тела, женщины находятся в зоне риска, JAMA Network Open.
Проведя это исследование, ученые предложили пересмотреть понятие «ожирение», включив в его определение обхват талии.