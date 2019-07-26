Назван продукт, предотвращающий рак кишечника
Онкологи связали употребление рыбы с сокращением риска развития опасной болезни.
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Специалисты Международного агентства по изучению рака назвали продукт, в значительной степени снижающий риск развития рака кишечника. В ходе исследования выяснилось, что три порции рыбы в неделю уменьшают риск заболевания.
Всего в эксперименте приняли участие около полумиллиона европейцев. Врачи наблюдали за испытуемыми на протяжении 15 лет.
Положительными свойствами обладает как жирная, так и постная рыба. Употребляющие продукт испытуемые на 12% реже страдали от злокачественной опухоли, отмечает The Telegraph.
Ученые поясняют: риск развития рака снижают жирные кислоты, содержащиеся в рыбе.