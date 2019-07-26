Назван продукт, предотвращающий рак кишечника

Специалисты Международного агентства по изучению рака назвали продукт, в значительной степени снижающий риск развития рака кишечника. В ходе исследования выяснилось, что три порции рыбы в неделю уменьшают риск заболевания.

Всего в эксперименте приняли участие около полумиллиона европейцев. Врачи наблюдали за испытуемыми на протяжении 15 лет.

Положительными свойствами обладает как жирная, так и постная рыба. Употребляющие продукт испытуемые на 12% реже страдали от злокачественной опухоли, отмечает The Telegraph.

Ученые поясняют: риск развития рака снижают жирные кислоты, содержащиеся в рыбе.