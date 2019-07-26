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В МЧС рассказали, как избежать проблем с электропроводкой

Дарья Михалина
07:59 26.07.2019
В МЧС рассказали, как из-за проблем с электропроводкой сгорают дома и как этого избежать.
В МЧС рассказали, как избежать проблем с электропроводкой
© Фото: МЧС РФ

Перекрученные в местах сгиба провода, плохой контакт кабелей в щитке и плохая гидроизоляция проводки могут послужить причиной пожара, предупредили в МЧС.

Чтобы избежать возгорания, россиянам посоветовали заранее тщательно продумать схему размещения проводки и грамотное расположение розеток. Кроме того, в ведомстве напомнили о важности выбора качественной техники.

Между мебелью и техникой стоит оставлять пространство, а все провода должны находиться в сухом месте. Это поможет минимизировать риски возгорания.

Не стоит игнорировать и скрытую проводку. Неправильно забитый гвоздь может повредить ее, что спровоцирует ЧП.  

Все ремонтные работы лучше доверить профессионалу, добавили в МЧС.

А также нужно всегда помнить о простых правилах пожарной безопасности: нельзя помещать легковоспламеняющиеся вещества около нагретых электроприборов, передает РИА Новости советы спасателей.

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