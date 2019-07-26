В Москву на выходные вернется лето

В Москве сегодня, 26 июля, температура воздуха поднимется до +26-28 градусов. При этом будет облачно и без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным Gismeteo, в выходные в столице будет от +23 до +26 градусов, преимущественно солнечно. Однако резкое похолодание даст о себе знать уже в понедельник - всю неделю будет идти дождь, а столбик термометра опустится до +12 градусов к среде.

Порывы ветра при этом будут колебаться от 7 до 17 метров в секунду, а в следующую субботу выпадет до девяти миллиметров осадков.