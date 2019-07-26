Китайский школьник нашел в овраге 11 ископаемых яиц динозавра

В Китае школьник случайно обнаружил гнездо в овраге, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров. Возраст находок составляет около 66 миллионов лет. Они появились незадолго до полного исчезновения динозавров с планеты.

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По словам самого мальчика, он не сразу понял, что перед ним уникальные ископаемые останки. Изначально он подумал, что наткнулся на странный камень.

После тщательной проверки одной из находок музейными работниками, было установлено, что ребенок нашел яйцо динозавров. Тогда с помощью экспертов из земли извлекли еще десяток останков древних существ.

Яйца были доставлены в музей в Хэюане для дальнейших исследований, сообщает Daily Mail. Специалисты полагают, что на месте удастся обнаружить еще немало ценных находок.