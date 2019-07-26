Задержанные СБУ моряки не знали о другом названии своего танкера

Экипажу задержанного танкера Nika Spirit во время задержания на Украине заявили, что корабль, на котором моряки находились, ранее звался Neyma и якобы был задействован в инциденте в Керченском проливе.

«Раньше другое было название, мы об этом не знали. Узнали только на территории Украины при оформлении», - рассказал старший механик корабля Сергей Карпов.

Как добавил механик в разговоре с журналистами уже после прибытия в Москву, сотрудники СБУ вели себя корректно и говорили по-русски.

«Украинской речи даже не слышно было», - добавил он.

В Службе безопасности Незалежной свои действия объяснили тем, что судном, которое в 2018 году носило название Neyma, российская сторона якобы перекрывала проход украинским кораблям в ноябре 2018 года во время инцидента с нарушением ВМС Украины границы РФ.

Напомним, танкер Nika Spirit был остановлен украинской стороной 25 июля. На корабле провели обыск на судне и изъяли документы, моряки смогли вернуться в Москву через Кишинев.