Паводок отрезал от внешнего мира село в Амурской области

Из-за паводка в Амурской области село Новороссийка Мазановского района оказалось отрезанным от сообщения с внешним миром. Об этом сообщила глава района Раиса Шафикова.

Она отметила, что уровень воды поднимается в динамике - дорога к селу размыта, на реке Абайканка поврежден мост. Из-за этого никакой связи с городами и другими поселками у населенного пункта нет.

Сейчас, по словам Шафиковой, решается вопрос об эвакуации жителей в село Новокиевский Урал вертолетом - люди собираются в школе, пишет ТАСС.

Из-за сложившейся ситуации глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в наиболее пострадавшие районы Приамурья.

Тем временем уровень воды поднимается и в селе Богословка. Часть жителей оттуда уже эвакуировали, но примерно 100 человек не хотят покидать свое жилье, опасаясь за имущество. При этом именно около Богословки ожидается рекордный подъем уровня воды - до 900-950 сантиметров, чего ранее никогда не наблюдалось.

Также продолжается эвакуация жителей из села Норск, в котором почти не осталось сухих участков - все затопило. Часть населения уже разместили в пунктах временного нахождения, но многие до сих пор остаются в опасной зоне.