Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в наиболее пострадавшие от мощного паводка районы Приамурья.

Как рассказали в региональном правительстве, спасательный вертолет может приземлиться в селе Богословка Мазановского района, так как именно в этом направлении движется паводок.

«Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели», - говорится в сообщении властей.

В Новокиевском Увале начал работу пункт временного размещения.

Тем временем, циклоны продолжают наступать на Амурскую область. Подтоплено более ста домов. Людям приходится ждать помощи на крышах. На вертолетах проводится эвакуация населения из сел.