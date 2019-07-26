Эпик фейл: Трамп выступил на фоне президентской печати с двуглавым орлом

Дональду Трампу снова припомнили «связи с Россией». На одном из мероприятий с участием президента США ему пришлось стоять на сцене на фоне видеоизображения собственной печати, вид которой, правда, претерпел существенные изменения. Орел на ней вдруг стал двуглавым, как на гербе России, а в левой лапе птицы вместо стрел появилась связка клюшек для гольфа.

Изображение было за спиною Трампа примерно 80 секунд. Когда разгорелся скандал, в некоммерческой организации, проводившей мероприятие, объяснили, что сотрудник, готовивший графику, просто ошибся и перепутал изображение печати, которое в последний момент искал в Интернете. Ошибку назвали «неприемлемой», однако заявили, что она была сделана без злого умысла, пишет Washington Post.

Газета также разыскала графического дизайнера, художника Чарльза Лизотта, который и является создателем пародийной печати. Однако он не верит в простую ошибку.

«Чушь собачья. Ее надо было специально искать. Это не может быть случайно», - заявил Лизотт изданию.

Официальный представитель Белого дома в свою очередь объяснил, что до того, как измененный символ президента появился на экране, представители администрации не видели его.