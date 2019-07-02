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«Союз-2» установили на стартовый стол космодрома Восточный

Роман Захаров
06:58 02.07.2019
На космодроме начались работы по графику первого стартового дня.
«Союз-2» установили на стартовый стол космодрома Восточный
© Фото: Дмитрий Рогозин, twitter

Ракету «Союз-2» установили в стартовую систему на космодроме Восточный. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

«На космодроме Восточный с 03.00 до 04.15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения "Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня», - написал Рогозин в социальной сети.

Стоит отметить, что предстоящий запуск ракеты-носителя станет четвертым с космодрома Восточный.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Роскосмос, 5 июля текущего года с Восточного должна стартовать ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая выведет на околоземную орбиту 33 космических аппарата из 12 стран.

© Дмитрий Рогозин, twitter
© Дмитрий Рогозин, twitter
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