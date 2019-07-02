«Союз-2» установили на стартовый стол космодрома Восточный

Как пишет РИА Новости , ссылаясь на Роскосмос, 5 июля текущего года с Восточного должна стартовать ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая выведет на околоземную орбиту 33 космических аппарата из 12 стран.

«На космодроме Восточный с 03.00 до 04.15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения "Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня», - написал Рогозин в социальной сети .

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