«Союз-2» установили на стартовый стол космодрома Восточный
На космодроме начались работы по графику первого стартового дня.
© Фото: Дмитрий Рогозин, twitter
Ракету «Союз-2» установили в стартовую систему на космодроме Восточный. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
«На космодроме Восточный с 03.00 до 04.15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения "Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня», - написал Рогозин в социальной сети.
Стоит отметить, что предстоящий запуск ракеты-носителя станет четвертым с космодрома Восточный.
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Роскосмос, 5 июля текущего года с Восточного должна стартовать ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая выведет на околоземную орбиту 33 космических аппарата из 12 стран.