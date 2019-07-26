Украинский посол предложил захватить Донбасс по «хорватскому сценарию»

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил «освободить» Донбасс по так называемому «хорватскому сценарию». Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.

Данные действия подразумевают введение на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР иностранных военных и разоружения Народной милиции. Дипломат полагает, что данный сценарий позволит решить вопрос выборов на подконтрольных республикам территориях, а также разоружить ополченцев и вывести незаконные вооруженные формирования.

В августе 1995 года хорватская армия начала операцию «Буря», которая длилась несколько дней. С ее помощью была ликвидирована самопровозглашенная Республика Сербская Краина. За 84 часа хорватские войска захватили все находившиеся под контролем сербов территории, кроме Восточной Славонии. В операции, в ходе которой несколько тысяч человек были убиты, приняли участие примерно 200 тысяч военных.