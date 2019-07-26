«Хотел отомстить за унижения»: напавший на Порошенко пояснил свой поступок

Напавший на кортеж экс-президента Украины Петра Порошенко ветеран батальона «Азов»* Никита Макеев рассказал в видеообращении, почему он это сделал.

По словам Макеева, он хотел отомстить Порошенко «за пять лет унижения», которое было вызвано из-за его невыполненного обещания предоставить иностранным добровольческим отрядам гражданство. По словам мужчины, он в 2014 году приехал «воевать за независимость Украины».

Он отметил, что перед тем, как ехать к экс-президенту Незалежной, купил четыре бронежилета, три из которых он с товарищами прострелил на полигоне.

«Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который воевал в Краматорске, и испытал его», - заявил боец.

Он сказал, что запрыгнул на капот машины политика и устроил драку, так как иностранных добровольцев «пустили по девяти кругам бюрократического ада».

«Я хотел отомстить ему за все эти пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в АП и представителей ДМС сделал по отношению к иностранным добровольцам», - подчеркнул боец.

Никита Макеев добавил, что украинские СМИ пишут о «попытке покушения» на Порошенко, но сам он не осуществлял никакого покушения, а только хочет добиться судебного разбирательства над бывшим главой государства.

«Нельзя осуществлять на вас покушение, на вашу жизнь, здоровье и что-либо. Я считаю, что вас и ваших подельников надо судить и конфисковать ваше имущество», - заключил Макеев.

Напомним, в четверг, 25 июля, группа лиц устроила драку с охранниками Петра Порошенко у здания ГБР, куда он приехал на допрос. Один из них запрыгнул на капот автомобиля политика.

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещенный в РФ.