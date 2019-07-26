«Су-су-су»: Кличко снова не смог выговорить фразу на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко в течение 20 секунд не мог выговорить название Института судебных экспертиз. Конфуз произошел в эфире программы «Ваша свобода».

Градоначальник пытался произнести словосочетание на украинском языке, но никак не мог вспомнить правильный перевод. Он начал фразу: «Институт», однако вместе второго слова получилось: «Су-су-су».

На помощь потерянному Виталию, впавшему в ступор, пришел журналист. Только тогда мэр украинской столицы смог закончить предложение.

Пользователи сети посоветовали Кличко всегда иметь при себе шпаргалку, чтобы не выглядеть так глупо.

«После того как мэра Киева переизберут и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал “Учимся говорить с Виталием Кличко!”. Миллионы просмотров гарантированы!» – предложил vova_lunpen.

Другие отметили, что Виталия Кличко не запомнят по построенным дорогам и мостам, его будут помнить из-за «тупняков».