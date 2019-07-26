После пожара в лагере «Холдоми» госпитализирован еще один ребенок

После пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае госпитализировали еще одного ребенка с отравлением угарным газом.

Как сообщили в Солнечной районной больнице, к ним поступил еще один 10-летний мальчик.

«У него небольшое отравление угарным газом и стрессовая ситуация. Оставили», - рассказали ТАСС в медучреждении.

В больнице также отметили, что доставленную после трагедии девочку, получившую небольшой ожог и сильный стресс, выписали 25 июля. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в стационаре в Хабаровске пребывают два мальчика с отравлением угарным газом. Планируется, что их выпишут на следующей неделе.

Напомним, трагедия в детском лагере на территории горнолыжного курорта «Холдоми» в Хабаровском крае произошла в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, в которых находились 189 детей. В результате пожара на месте погибла одна девочка, еще трое детей скончались в реанимации от полученных ожогов. С 24 июля в регионе был объявлен трехдневный траур.