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Жители затопленного Норска в Приамурье ждут помощи на крышах

Валентина Пескова
04:37 26.07.2019
Спасатели МЧС на вертолетах проводят эвакуацию жителей села в соседний поселок Февральск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Амурской области продолжается эвакуация населения из села Норск, которое затопило из-за наводнения. Люди ждут помощи на крышах своих домов и местной школы.

Сотрудники МЧС еще вчера начали проводить эвакуацию на вертолетах, однако не все жители захотели уезжать, надеясь, что паводок спадет, пишет «Амур.инфо». Как будут эвакуировать оставшееся население, пока неизвестно, потому что сухих мест в поселке практически не осталось, и машине негде приземлиться. У людей заканчиваются продукты и питьевая вода.  

В четверг, 25 июля, сотрудники МЧС вывозили местных жителей вертолетами Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, которые прибыли в Приамурье 24 июля для оказания помощи в ликвидации последствий паводка. Из Норска в соседний поселок Февральск было эвакуировано 119 человек, 53 из которых - дети.

В поселке Февральск развернуты четыре пункта временного размещения: в местной больнице, школе, спортивном комплексе и на базе отдыха. Людей уже обеспечили горячим питанием, питьевой водой и предметами первой необходимости.

Как передал Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас паводок смещается в сторону села Богословка Мазановского района. В ближайшие дни уровень воды в населенном пункте может подняться до 900-950 см. Этот показатель превышает отметку «опасное явление» на 200-250 см.

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