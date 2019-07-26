Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву

Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, прилетел в Москву. Об этом свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

Совмещенный рейс Air Moldova и российской авиакомпании S7 совершил посадку в столице.

Ранее сообщалось, что моряки танкера приехали в аэропорт в Кишиневе, откуда должны были вылететь в Москву. По словам капитана судна Ильи Дробязга, моряки чувствуют себя хорошо.

Капитан Nika Spirit поведал о задержании в порту Измаила в Одесской области. Он отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины не применяли к ним силу, но провели обыск на судне и изъяли документы.