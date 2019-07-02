Трамп призвал равняться на Россию и Китай в афганском вопросе

США должны уменьшить военное присутствие в Афганистане, однако сохранить присутствие служб разведки в этой стране. Об этом 2 июля в интервью каналу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, военные США уже слишком долго находятся в Афганистане и лучше было бы «уйти из этой страны». Однако, подчеркнул Трамп, Афганистан является «лабораторией для террористов».

«Я бы оставил там очень сильную разведку. <…> Это очень важно. Но мы должны существенно снизить число наших сил в Афганистане», - сказал Трамп.



Он также добавил, что США фактически выполняет роль жандарма для всего мира.

«Посмотрите на Россию, она не является мировым жандармом, а поддерживает порядок у себя в стране», - отметил американский лидер.

Трамп также упомянул и Китай, войска которого «не находятся повсюду».

Военная операция США против террористических группировок в Афганистане длится с 2001 года и является самой продолжительной в истории вооруженных сил государства. Основные войска США и НАТО вывели из Афганистана в 2014 году. В прошлом году администрация Трампа представила новую стратегию урегулирования конфликта.