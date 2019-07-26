Город в огне: пожар в Перу уничтожил более 200 жилых домов

Как сообщает RT, со ссылкой на местные власти, одному из пожарных понадобилась госпитализация из-за отравления угарным газом. С таким же симптомом была доставлена в больницу еще одна маленькая девочка.

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