Порошенко получил еще одну повестку на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку на еще один допрос, сообщил пресс-секретарь Госбюро Анжела Иванова.

«Был первый допрос, будут другие. Кстати, повестку на следующий он получил, к сожалению, не могу озвучивать дату, потому что по состоянию на сейчас она является тайной досудебного расследования», - рассказала она.

Как пишет ТАСС, бывшего украинского лидера допрашивали в качестве свидетеля. На данный момент его процессуальный статус не изменился, уточнили в ГБР.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба поприветствовал шаг Порошенко, который в последний момент пришел на допрос. Он также подтвердил, что она очереди его ждут и другие повестки.

После допроса в ГБР Петр Порошенко заявил, что нет ни одного уголовного дела, в котором бы он был фигурантом. По его словам, на допросе он давал пояснения касательно соглашения купли-продажи завода «Кузня на Рыбальском». По неофициальным данным, Порошенко фиктивно продал предприятие бизнесмену Сергею Тигипко. Было заведено дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.