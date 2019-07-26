СМИ: Иран произвел пуск баллистической ракеты
Ракета «Шахаб-3» была запущена из южной части Ирана, пролетев 960 километров на север, она упала в пустыне.
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Власти Ирана произвели пуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По его данным, ракету запустили в ночь на 25 июля. Журналисты заявляют, что иранские военные провели испытания ракеты «Шахаб-3», которая могла упасть в пустыне около Тегерана.
Отмечается, что пуск произвели в южной части страны, ракета пролетела около 965 км на север.