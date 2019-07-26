СМИ: Иран произвел пуск баллистической ракеты

Власти Ирана произвели пуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, ракету запустили в ночь на 25 июля. Журналисты заявляют, что иранские военные провели испытания ракеты «Шахаб-3», которая могла упасть в пустыне около Тегерана.

Отмечается, что пуск произвели в южной части страны, ракета пролетела около 965 км на север.