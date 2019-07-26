Дочь убитой на детской площадке женщины находится в больнице

Ребенка убитой на детской площадке в Подмосковье женщины отправили в больницу. Там девочка будет находиться под присмотром тети.

Как рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, следователи осмотрели квартиру потерпевшей и допросили ее знакомых и свидетелей убийства. Также была найдена машина подозреваемого Hyundai Solaris, которая была изъята и помещена на спецстоянку, пишет ТАСС.

По данным следствия, житель Ногинска 1981 года рождения 25 июля около 20 раз ударил женщину ножом на детской площадке в Раменском. При кровавой расправе присутствовал ее ребенок, а также другие дети. Женщина скончалась от полученных ранений. После совершенного преступления мужчина скрылся.

Позднее подозреваемого задержали в лесу в Ногинском районе Подмосковья. В ходе задержания он оказывал оперативникам активное сопротивление. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба ГУ МВД России.