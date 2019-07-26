Капитан российского судна рассказал подробности о задержании СБУ

Экипаж российского танкера, которое было задержано на Украине, не нарушал никаких правил, заявил капитан судна Nika Spirit Илья Дробязга.

«Мы заходили в порт Измаил на ремонт судна. Все формы мы предоставили. Документы, которые агент подает перед заходом в порт. По заявке агента, нас должны были завести в порт. Мы пока подошли. Это было в 15-16 часов. Нам предоставили лоцмана, мы зашли в порт. Я не вижу никаких нарушений со стороны экипажа», - рассказал он.

По словам Дробязга, после прохождения всех формальностей к ним пришли сотрудники военной прокуратуры Украины, они показали свои удостоверения, а затем начали проводить съемку.

«Судно под русским флагом – есть территория России, не согласовали консула, провели обыск, документы изъяли», - добавил капитан танкера.

Ранее сообщалось, что десять российских моряков, находившихся на задержанном 25 июля в Одесской области танкере Nika Spirit, возвращаются в РФ через Молдавию.