Назван доступный способ замедлить развитие диабета

Канадские ученые рассказали о доступном способе профилактики диабета. Эксперты пришли к выводу, что витамин D может замедлить развитие диабета второго типа, а также эффективен для профилактики этого заболевания.

Исследование было опубликовано в European Journal of Endocrinology, пишет Medicalxpress.

В ходе эксперимента ученые давали испытуемым дозу с витамином, превышающую норму в 5-10 раз. Отмечается, что это были люди, предрасположенные к диабету. После полугода приема витамина их состояние улучшилось.

Однако среди тех, кому диабет диагностировали давно, никаких изменений не было замечено. Специалисты пояснили, что это может быть связано с тем, что улучшение метаболической функции сложнее обнаружить у лиц с длительным периодом заболевания.