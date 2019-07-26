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Путин разрешил партиям не отчитываться о кандидатах, выдвинутых в депутаты

Валентина Пескова
23:46 26.07.2019
Президент России подписал закон, упрощающий деятельность политических партий в России.
Путин разрешил партиям не отчитываться о кандидатах, выдвинутых в депутаты
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Политическим партиям в России разрешается больше не информировать избирательные комитеты о числе своих кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях. Теперь это регламентировано законом, который упрощает деятельность партий. Его подписал президент Владимир Путин.

Ранее партии были обязаны регулярно направлять в ЦИК или региональные избиркомы сведения о числе зарегистрированных кандидатов в депутаты от них, а также информацию о зарегистрированных избиркомами списках кандидатов в депутаты.

Согласно документу теперь вместо политической партии эти сведения по запросу федерального уполномоченного органа будет предоставлять ЦИК РФ на основе данных в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Еще один закон подразумевает альтернативу в наказании для депутатов местного самоуправления за неточности в декларациях. Например, недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах или имуществе. Если сейчас подобные ошибки влекут за собою сдачу мандата, то теперь депутату, имеющему опыт и пользующемуся уважением, может быть вынесено либо предупреждение, либо он может быть освобожден от должности в своем представительном органе. Может последовать и ряд других санкций.

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