СМИ: Всемирный банк и США пытались вмешиваться в выборы на Украине

Всемирный банк и США пытались вмешиваться в выборы на Украине. Об этом говорят факты из письма регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, которое она отправила спецпредставителю американского Госдепа по Украине Курту Волкеру.

«Если Зеленский выиграет выборы, будет реальный шанс воплотить план по изменению государственного устройства Украины и установления в ней парламентской республики», - сообщила в письме Волкеру Кахконен.

В том же письме она отметила, что все прежние договоренности с главой МВД Украины Арсеном Аваковым о том, что он займет пост премьер-министра страны, остаются в силе.

Свою заинтересованность в Авакове западные банкиры пояснили тем, что увидели в нем гарант возвращения финансовых средств, которые Украине предоставили международные финансовые институты. А лидера партии «Батькивщина» - Юлию Тимошенко - Сату Кахконен просила отодвинуть как можно дальше от формирования украинского правительства, так как с ней договоренностей достичь не удалось.

Текст письма, которое было написано 4 апреля, 26 июля опубликовали в украинском издании «Национальный банк новостей».