В США задержали 16 морпехов за торговлю наркотиками и людьми

Громкий скандал произошел в американской армии: сотрудники Следственного управления ВМС США задержали шестнадцать военнослужащих элитных подразделений морской пехоты по подозрению в преступной деятельности.

Согласно заявлению командования Первой дивизии морской пехоты, все задержанные относятся к рядовому составу.

«Первая дивизия морской пехоты привержена принципам правосудия и верховенства закона, и мы продолжим тесное сотрудничество со Следственным управлением ВМС по этому вопросу», - цитирует Fox News заявление.

По данным следствия, задержанные занимались контрабандой наркотиков и ввозом из Мексики нелегальных мигрантов. Их арестовали прямо на одной из военных баз в Калифорнии. Решение принято по итогам расследования в отношении двух других морпехов, обвиненных в торговле людьми. Они дали показания и выдали следствию своих сообщников.

Как отметили в командовании, любой морской пехотинец, который будет связан с данным делом, будет допрошен.