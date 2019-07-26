Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп пригрозил санкциями в ответ на «безрассудство Макрона»

Андрей Аркадьев
22:55 26.07.2019
Глава Белого дома заявил, что может повысить пошлины на французское вино в ответ на введение Парижем новых налогов.
Трамп пригрозил санкциями в ответ на «безрассудство Макрона»
© Фото: Michael Brochstein, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Соединенные Штаты могут ввести ввозные пошлины на французское вино в ответ на действия Парижа, обложившего «цифровым налогом» американские компании, специализирующиеся на разработке высоких технологий. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что глава Французской Республики Эммануэль Макрон совершил большую ошибку, введя налог в отношении IT-гигантов, работающих на территории его страны.

«Мы вскоре объявим о существенных ответных мерах в связи с безрассудством Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», - возмутился Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Франция разработала законопроект, который устанавливает налог на цифровые услуги в размере трех процентов от общей годовой выручки. При этом доход организации должен быть не ниже 750 миллионов евро в целом по миру и 25 миллионов евро во Франции.

Налог в первую очередь коснется американских компаний, которые являются лидерами в сфере цифровых услуг. Он уже получил неофициальное название GAFA по первым буквам в названиях корпораций, которых он затронет: Google, Apple, Facebook и Amazon.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата26.07.2019, 17:42
В Североморске прошла генеральная репетиция парада ко дню ВМФ
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата26.07.2019, 08:52
Российские водолазы подняли бесценные артефакты XIX века со дна Финского залива
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:38 В стране и мире
Видео
Названы причины масштабных пожаров в Сибири
22:20 В стране и мире
Путин подписал законы о наказании за нарушения при техосмотре
20:58 В стране и мире
Видео
Илон Маск показал, как «прыгает» космический корабль SpaceX
20:48 В стране и мире
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
20:38 В стране и мире
Видео
Опасный грибной сезон: как выжить в лесу и не отравиться дома
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Видео
Новейшие технологии: все о малом ракетном корабле «Мытищи»
Диетолог рассказала, как навсегда избавиться от лишнего веса
Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт
Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.