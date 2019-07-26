Трамп пригрозил санкциями в ответ на «безрассудство Макрона»

Соединенные Штаты могут ввести ввозные пошлины на французское вино в ответ на действия Парижа, обложившего «цифровым налогом» американские компании, специализирующиеся на разработке высоких технологий. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что глава Французской Республики Эммануэль Макрон совершил большую ошибку, введя налог в отношении IT-гигантов, работающих на территории его страны.

«Мы вскоре объявим о существенных ответных мерах в связи с безрассудством Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», - возмутился Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Франция разработала законопроект, который устанавливает налог на цифровые услуги в размере трех процентов от общей годовой выручки. При этом доход организации должен быть не ниже 750 миллионов евро в целом по миру и 25 миллионов евро во Франции.

Налог в первую очередь коснется американских компаний, которые являются лидерами в сфере цифровых услуг. Он уже получил неофициальное название GAFA по первым буквам в названиях корпораций, которых он затронет: Google, Apple, Facebook и Amazon.