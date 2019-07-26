Названы причины масштабных пожаров в Сибири

Лесные пожары в Сибири охватили территорию в 2,3 миллиона гектаров.

«Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды», - сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

Кроме того, практически отсутствуют дожди. В Эвенкии Красноярского края, например, где большинство пожаров труднодоступные и удаленные, в течение июля выпало всего пять процентов осадков от климатической нормы.

При тушении пожаров в Красноярском крае задействовали авиапожарных Новосибирской, Томской, Тывинской баз авиационной охраны лесов.

Ранее стало известно, что смог достиг Татарстана. Однако пока превышения норм предельно допустимой концентрации веществ в Поволжье нет.