Путин подписал законы о наказании за нарушения при техосмотре

Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих ответственность за нарушения при проведении техосмотра.

Так, уголовное преследование будет грозить нарушителю при отсутствии обязательной лицензии в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра.

Санкции коснутся водителей, которые ездят за рулем автомобиля без нормально оформленной диагностической карты. Нарушителей ждет штраф в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, документ вводит административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

Также за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение данных в систему техосмотра придется заплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Документ об ответственности для водителей опубликован на официальном портале правовой информации.