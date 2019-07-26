Угонщик поехал по встречке и устроил жуткое ДТП: видео

На шоссе в американском Окланде произошло необычное ДТП. В аварию попал похититель на угнанном автомобиле. Вор не стал стоять в огромной пробке, которая была в нужном ему направлении, а перестроился на соседнюю полосу и поехал по встречке.

Попытка скрыться не увенчалась успехом. Сумев удачно проманеврировать несколько метров, злоумышленник в итоге врезался лоб в лоб в шедший навстречу ему автомобиль.

Полицейские изначально следили за маршрутом похитителя с вертолета, поэтому сразу же приземлились на место аварии. Шоссе было перекрыто более чем на два часа.

Как сообщает Tvnz.co.nz, в результате ДТП пострадали четыре человека. Двое были доставлены в больницу с серьезными травмами, двум другим госпитализация не понадобилась.