Аниту Цой забрали на скорой прямо с фестиваля
Инцидент произошел в Баку на фестивале «Жара».
© Фото: Alexander Keltik Russian Look Globallookpress
Певицу Аниту Цой увезли на скорой. Врачи забрали артистку с концертной площадки фестиваля «Жара», который проходит в Баку.
Сообщается, что Цой споткнулась и ушибла ногу, после чего на дежурившей на мероприятии скорой она отправилась в больницу, чтобы медики осмотрели палец.
«С Анитой все хорошо. Она на площадке ушибла палец на ноге», - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы фестиваля.