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Шпиономания: МИД ответил на обвинения Австрии в адрес россиянина

Андрей Аркадьев
21:40 26.07.2019
В ведомстве заявили, что обвинения Зайцева о связях с разведкой озвучиваются в стиле highly likely и не ведут к разговору по существу.
Шпиономания: МИД ответил на обвинения Австрии в адрес россиянина

В Министерстве иностранных дел России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес Игоря Зайцева, которого подозревают в работе на российскую разведку.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление в связи с ситуацией вокруг россиянина, но комментировать ее не видит смысла.

Дипломаты отметили, что обвинения озвучиваются в пресловутом стиле "highly likely". В ведомстве добавили, что полагают, что данный вопрос уже закрыт, пишет РИА Новости.

Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева. В Вене подозревают его в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ и передаче секретных сведений в ущерб Австрийской Республике.

Зайцева обвиняют в том, что он якобы склонил отставного австрийского полковника к выдаче государственной и военной тайны.

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